Potrivit datelor culese de Hotnews, în ultimii patru ani Primăria Capitalei a emis circa 100.000 de avize de toaletare. Astfel: în anul 2016 , aproximativ 32.000 de copaci au fost toaletaţi, în 2017, peste 21.000 de arbori. Totodată, în anul 2018, aproape 25.000 arbori au fost toaletaţi, iar în 2019, peste 20.000. În primele șase luni ale anului 2020 au fost toaletaţi "doar" 1.956 arbori.

În aceeași perioadă au fost emise circa 30.000 de avize de defrișare. În anul 2016, peste 6.500 de arbori au fost defrişaţi, în 2017, 5.700, în 2018, 7.000, iar anul trecut peste 7.400.

Potrivit sursei citate, dintre copacii defrișați cu aviz, Primăria Capitalei nu a putut spune câți sunt pe domeniul public și câți sunt pe domeniul privat.

Instituția spune însă că s-au plantat în compensare circa 80.000 de copaci, însă nu este clar dacă tot în București sau în altă parte și ce s-a întâmplat cu arborii, pentru că una este să plantezi și alta este ca arborii să și supraviețuiască.

O altă problemă este dată de faptul că arborii uscați din cauza toaletărilor sunt lăsați cu anii pe domeniul public, în parcuri sau pe aliniamentele stradale, în loc să fie înlocuiți rapid. La fel, în București sunt mii de alveole unde arborii lipsesc de ani de zile și nu i-a înlocuit nimeni. Practic orașul pierde pe două fronturi.

Cadastrul verde, o bază de date cu toți copacii din București care ar putea să ne ofere informații la zi despre situația arborilor din București nu a mai fost actualizat de peste 10 ani, așa că informația lipsește. Mai mult, acesta a fost creat cu scopul de a proteja spațiile verzi de rechinii imobiliari, însă reprezentanții Primăriei Capitalei spun că nu are valoare juridică.

De asemenea ecologiştii susţin că datele oficiale nu reflectă realitatea, în București fiind tăiați anual circa 10.000 de arbori, doar de pe domeniul public, fără aviz, deci ilegal. Mai mult, ecologiştii susţin că de pe domeniul privat au dispărut peste 600 de hectare de spațiu verde, făcând corelația între PUG-ul din 2000 și noile PUZ-uri de Sector, plus circa 100 de hectare de spații verzi dintre blocuri, cifra adunată din procesele în care Ecocivica este parte pentru salvarea spațiilor verzi.

Reprezentanții Primăriei Capitalei se apără şi spun că merg și verifică în teren, la fiecare cerere, dacă arborele trebuie toaletat sau nu, cum trebuie toaletat, ceea ce adâncește și mai mult misterul, de ce ajung atâția arbori să fie mutilați și să se usuce.

Una dintre posibilități este ca administratorii spațiilor verzi să nu respecte avizele de toaletare date de Primăria Capitalei, iar aici ar trebui să intervină sancțiunile, însă ele sunt aproape inexistente. Mai mult, în mod absurd, Primăriile de Sector și Primăria Capitalei trebuie să se sancționeze singure dacă nu au toaletat corect și legal arborii.

