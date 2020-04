Pe timpul starii de urgență generată de pandemia de coronavirus, cabinetele stomatologice de stat și private au fost închise, pentru a se limita răspândirea virusului. Astfel, în mai mult de o lună au apărut foarte multe urgențe stomatologice, în special la copii.

În acest context, Primăria Capitalei deschide patru cabinete stomatologice pentru urgențele copiilor, în Regie, la Politehnică. Tratamentele sunt gratuite, iar aparatura este ultramodernă.

Reprezentanții Primăriei Capitalei menționează că medicii și asistenții au echipament de protecție împotriva COVID-19, astfel încât micii pacienți și părinții acestora sunt în totală siguranță.

“Sunt în măsură să dau această veste bună. Deschide patru cabinete stomatologice pentru copii, într-o zonă ușor accesibilă, în Regie, la căminele studenților de la Politehnică.

Cabinetele vor avea program de luni până vineri, de la 8 dimineața până la ora 20 și sâmbăta, de la 9 dimineața până la ora 16.

Numărul de telefon la care se pot face programările este call centerul ASSMB - 0374 887 887”, a spus Gabriela Firea.

Urgențele stomatologice, pentru că doar acestea vor putea fi primite în cabinete în următoarea perioadă, sunt un abces, o infecție, o carie dureroasă, au spus medicii care vor lucra în aceste cabinete.

