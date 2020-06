Potrivit deciziei primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, începând cu data de 22 mai, o mare parte a arterelor din centrul Bucureștiului au devenit pietonale, pentru a încuraja cetățenii să facă mișcare în aer liber.

„Bucureștenii vor dori cu siguranta sa se plimbe mai mult prin oras si, pentru a incuraja atat miscarea in aer liber, cat si mijloacele de transport alternativ, am decis sa instituim, in weekend-uri, pe anumite artere din centrul orasului, zone pietonale, de promenada, unde circulatia masinilor sa fie interzisa", transmitea Gabriela Firea luna trecută, pe fondul relaxării restricțiilor și intrării în starea de alertă, pe 15 mai.

Ce zone au devenit pietonale la sfârșit de săptămână



* Zona 1 - strada Polona (de la bd. Dacia) - strada A.D. Xenopol - strada Dionise Lupu - strada C.A. Rosetti - strada J.L. Calderon (de la strada C.A. Rosetti) - strada I.L. Caragiale - strada Icoanei - strada A. Vlaicu.



* Zona 2 - Calea Victoriei (de la bd Regina Elisabeta) - strada Eforie - strada Domnita Anastasia - strada ing. A Saligny - Splaiul Independentei.



* Zona 3 - bd Eroilor - Eroii Sanitari - piata Operei - strada Dr. J. Lister - strada Dr. Gr. Romniceanu.



* Zona 4 - strada E. Quinet (de la strada Academiei) - strada Biserica Enei.



* Zona 5 - bulevardul Dacia - bulevardul N. Balcescu - strada G. Enescu - Calea Victoriei.



* Zona 6 - strada G. Enescu - N. Golescu - Calea Victoriei - strada C.A. Rosetti - bulevardul N. Balcescu.



* Zona 7 - bulevardul Unirii (intre Piata Constitutiei si locala de vest a pietei Unirii).

Începând de sâmbătă, 13 iunie, zonele pietonale sunt reconfigurate după preferinţele bucureştenilor, anunță Primăria Capitalei.

„Zonele de promenadă înfiinţate de Primăria Capitalei se reconfigurează, pentru a se adapta la preferinţele bucureştenilor. Zonele preferate de public se menţin şi chiar se extind, iar celelalte se modifică sau se elimină pentru că nu s-a înregistrat trafic pietonal.

Astfel, se extinde zona de promenadă de la Calea Victoriei, se desfiinţează cea din cartierul Cotroceni şi se modifică zona din apropierea Pieţei Amzei”, anunță PMB printr-un comunicat de presă.

Ce zone de promenadă se reconfigurează

Pentru zilele de sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 08:00 – 22:00, zonele pietonale se reconfigurează astfel:

• Zona 2 de promenadă a fost extinsă, pe Calea Victoriei, de la aleea Kretzulescu până la Bd. Regina Elisabeta, cu posibilitatea circulaţiei de traversare la Str. Ion Campineanu şi Bd. Regina Elisabeta, în continuare zona pietonala fiind pe Calea Victoriei – Strada Eforie – Strada Domniţa Anastasia – Strada Ing. A Saligny – Splaiul Independenţei.

• Zona 3, delimitata de Bd. Eroilor – Bd. Eroii Sanitari – Piaţa Operei – Strada Dr. J. Lister – Strada Dr. Gr. Romniceanu a fost desfiinţată, circulaţia auto urmând să revină la situaţia anterioară.

• Zona 5 a fost restrânsă, şi va fi delimitată de Bd. Dacia, - Bd. N. Bălcescu – Str. Mendeleev – Str. G.Enescu – Str. G. Clemenceau – Str. N. Golescu – Calea Victoriei. Pe arterele care delimitează perimetrul mai sus menţionat circulaţia auto se desfăşoara normal.

Ce zone pietonale rămân neschimbate

• Zona 1 – Strada Polonă (de la Bd. Dacia) – Strada A.D. Xenopol – Strada Dionise Lupu – Strada C.A. Rosetti – Strada J.L. Calderon (de la Strada C.A. Rosetti) – Strada I.L. Caragiale – Strada Icoanei – Strada A. Vlaicu.

• Zona 4 – Strada E. Quinet (de la Strada Academiei) – Strada Biserica Enei

• Zona 6 – Strada G. Enescu – Strada N. Golescu – Calea Victoriei – Strada C.A. Rosetti – Bulevardul N. Balcescu.

• Zona 7 – Bulevardul Unirii, între Piaţa Constituţiei şi locala de vest a Pieţei Unirii.