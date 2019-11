Primăria Sectorului 4 a construit prima grădiniță pentru copiii români din Cernăuți

După mai bine de 20 de ani, cei peste 7.000 de români din comuna Mahala, o localitate cu patru sate, din orașul ucrainean Cernăuți, au o grădiniță unde să își ducă copiii. Primăria Sectorului 4 al Municipiului București a sprijinit financiar pentru acestă comunitate, în baza unui acord de înfrățire care a fost încheiat în urmă cu șapte luni.

Proiectul este menit să-i sprijine pe românii din localitățile Mahala și Ostrița, din Cernăuți, prin construirea a trei unități de învățământ, două grădinițe, o școală și o bibliotecă.

Iar primul pas a fost făcut deja. Grădinița din localitatea Mahala a fost construită, iar copiii au fost primiți cu brațele deschise de educatoare.

”A fost foarte important pentru comunitatea noastră să oferim sprijin fraților noștri dintr-o regiune istorică importantă a României, cei din regiunea Cernăuțiului care, din nefericire, până în acest moment, nu au beneficiat de absolut niciun sprijin din partea statului român. Acțiunile noastre sunt concertate vizavi de ceea ce înseamnă stimularea identității naționale și de sprijinirea comunitățiilor de români din afara graniței țării. Sunt extrem de fericit că în urma investiției pe care Sectorul 4 a făcut-o, copiii români din localitatea Mahala au, de astăzi, o grădiniță nouă”, a declarat Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4.

Grădinița are 120 de locuri și este singura unitate de învățământ destinată preșcolarilor din zona respectivă.

”Comuna Mahala are patru sate și peste 7.000 de locuitori români, iar noi nu am avut grădiniță niciodată. Anul acesta, cu ajutorul domnului primar Băluță de la Sectorul 4 din București, care ne-a ajutat cu 50.000 de euro, am reușit să avem o grădiniță”, a declarat Elena Nandriș, primarul comunei Mahala.

Încă de la înființare, localitățile Mahala și Ostrița au făcut parte din regiunea istorică Bucovina a Principatului Moldovei. Ulterior, timp de 100 de ani, românii din nordul Bucovinei au trăit sub patru ocupații: Austria, câțiva ani cu România, Rusia și Ucraina.

Provincie româneasca până în anul 1940, Bucovina de Nord își dovedește și astăzi apartența față de România, mai ales în condițiile în care mulți locuitori ai zonei depun eforturi pentru a salva limba română în şcolile din Ucraina.

În țara vecină trăiesc între 400.000 şi 500.000 de români. Potrivit statisticilor comunităților românești, cei mai mulți români, 250.000, trăiesc în regiunea Cernăuți, (nordul Bucovinei şi Herta), 130.000 în sudul Basarabiei (regiunea Odessa) şi 40.000 în Transcarpatia, comunitatea românească reprezentând a treia etnie ca pondere în Ucraina, după ucrainieni și ruși.

Anul trecut, autoritățile din Ucraina au decis amânarea intrării în vigoare a legii educației, cea care a creat tensiuni cu țara noastră. În acest sens, Ucraina a prelungit până în 2023 perioada de tranziție pentru punerea în aplicare a articolului care interzicea predarea în limbile minorităților etice începând din gimnaziu.