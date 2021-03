Din ce în ce mai mulți bucureșteni se pot imuniza împotriva COVID-19 în centrele de vaccinare din Sectorul 4 al Capitalei, după ce Primăria a deschis, la începutul acestei săptămâni, încă un astfel de centru. Al treilea, în ordinea operaționalizării, noul centru se află într-una dintre cele mai accesibile și tranzitate zone din Sectorul 4, Eroii Revoluției, la parterul clădirii City Offices, cu intrare din strada Șura Mare.

Zilnic, 360 de persoane care sunt programate pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/ sunt așteptate să se imunizeze aici, în cele 6 cabinete, în care se administrează, exclusiv, vaccinul produs de Pfizer BionTech și care funcționează la capacitate maximă, 7 zile din 7, în intervalul 08:00 – 20:00.

În total, peste 25 de mii de persoane au fost imunizate împotriva COVID-19, până acum, în cele 25 de puncte de vaccinare pe care Primăria Sectorului 4 le-a amenajat treptat, în timp, de la data de 15 februarie a.c., și dotat cu tot ce este necesar.

Dintre acestea, primele 6 puncte de vaccinare, destinate administrării serului produs de AstraZeneca, au fost deschise în centrul amenajat în Complexul Comercial Grand Arena Mall. Ulterior, începând cu data de 23 martie a.c., numărul fluxurilor de vaccinare a fost suplimentat cu alte 4, destinate imunizării cu vaccinul celor de la Pfizer. Același ser este folosit și la centrul de vaccinare amenajat la Palatul Național al Copiilor, unde, începând cu 1 martie a.c., funcționează 9 puncte de vaccinare. Începând cu 13 aprilie a.c., acestora li se vor adauga încă 6 cabinete, astfel încât centrul de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor va deveni cel mai mare centru de administrare a vaccinului Pfizer BionTech din Sectorul 4.

