Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, vineri, începerea construcției celei mai moderne secții din România pentru tratarea marilor arși.

Proiectul este pozibil datorită unui parteneriat între Primăria Sectorului 4 și Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”, noua secție fiind amenajată în corpul B al unității medicale, pe o suprafață de 395 de mp.

”Tocmai pentru că sunt medic înțeleg mai bine nevoile medicale pe care această unitate le are. Cred că până la sfârșitul anului, acest centru va fi funcțional. Noi facem totul ca să se defășoare totul cu repeziciune. Vor fi cinci paturi. Fac propunerea și pentru celelalte administrații pentru a prelua modelul acestui parteneriat”, a spus Daniel Băluță.

