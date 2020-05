La Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” din Capitală va fi deschisă, începând din vara acestui an cea mai modernă Unitate de Primiri Urgențe (UPU) din țară. Este vorba despre o clădire nouă, amenajată pe o suprafață de 1.236 mp, și care va fi construită de Primăria Sectorului 4 în curtea unității spitalicești

Unitatea de Primiri Urgențe va avea un regim de înălțime S+P+2E și va fi conectată, printr-o pasarelă suspendată, de corpul C al spitalului, la nivelul etajului 2.

Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sectorului 4, imobilul va fi compartimentat în felul următor: Subsol parțial (cu suprafață de 178 mp) – spațiu radiologie/spații tehnice, parter (cu suprafață de 1.025 mp) – spații medicale cu funcțiuni de UPU, etajele 1 și 2 (cu suprafață de câte 57 mp fiecare) – circulații verticale, pasarelă (suprafață 211 mp) – ce va asigura legătura dintre corpul nou al UPU și Corpul C al spitalului, precum și alte funcțiuni de spațiu administrativ și cabinete de consultații.

