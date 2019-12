Primăria Sectorului 4 susține un proiect pentru elevi: „Uniunea Europeană pentru liceeni”, mult așteptatul eveniment care deschide poarta oportunităților oferite tinerilor din statele membre (VIDEO)

„Uniunea Europeană pentru liceeni" este un eveniment mult așteptat, care deschide poarta oportunităților pe care blocul comunitar le pune la dispoziția tinerilor din statele membre.



Conferința dedicată liceenilor și perspectivelor oferite acestora a fost găzduită de Centrul European Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu", relatează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.