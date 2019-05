Primăria Sectorului 5, eveniment dedicat cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie: NUNTA DE AUR – ediția 2019 a reunit peste 1.000 de participanți (FOTO, VIDEO)

Primăria Sectorului 5 a organizat, miercuri, 22 mai a.c., un eveniment dedicat seniorilor din sector.

1.000 de participanți au fost invitații speciali ai Primarului Daniel Florea la ediția 2019 a evenimentului NUNTA DE AUR.

Devenită tradiție în Sectorul 5, manifestarea a reunit din anul 2016 și până în prezent peste 3.000 de cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și cărora, Edilul Sectorului 5 a ținut să le mulțumească personal pentru exemplul de viață trăită în doi oferit comunității locale.

Organizată de Primăria Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, NUNTA DE AUR a celebrat și de această dată familiile Sectorului 5 care, de 5 decenii, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste pe drumul vieții în doi, constituind un adevărat exemplu de iubire, prețuire și devotament pentru generația tânără, prin propagarea valorilor familiei tradiționale.

Ediția din acest an a înregistrat și o premieră: cuplurile aniversate, invitate ale Primarului Daniel Florea au avut, la rândul lor, invitați: oameni dragi, din familie sau prieteni, martori ai poveștilor de dragoste pe care seniorii Sectorului 5 le-au trăit în tot acest timp, cu respect reciproc, devotament și încredere, ca valori importante ale comunității.

După ceremonia de reînnoire a jurămintelor, toți cei prezenți s-au bucurat de tortul aniversar, în cadrul unui prânz festiv presărat cu surprize muzical – artistice și culturale, printre care amintim programul susținut de figuri emblematice și consacrate ale Cenaclului FLACĂRA, cu aportul lui Andrei Păunescu, fiului marelui poet Adrian Păunescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.