Primăria unei localități din județul Bihor, amendată cu suma de 100.000 de lei pentru depozitarea deșeurilor în arii protejate

Primăria unei localități din județul Bihor a fost amendată cu suma de 100.000 de lei pentru depozitarea unei cantităţi foarte mari de deşeuri în zone protejate.

Comisarii de mediu au amendat Primăria comunei Batăr pentru abandonări în cantităţi foarte mari de deşeuri amestecate pe suprafeţe mari, de circa 25.000 metri pătraţi, din două arii naturale protejate, a informat Garda de Mediu Bihor, relatează Agerpres.

Comisarii de mediu au identificat cantităţi foarte mari de deşeuri în zona digului de protecţie şi în albia râului Crişul Negru, atât în localitatea Batăr, cât şi în satele Talpoş şi Tăut.

"Am aplicat această valoare mare pentru că este o situaţie repetitivă. Deşi am mai efectuat anul trecut două controale, unul dintre acestea urmat cu o sancţiune de 30.000 de lei, problema nu s-a soluţionat. Pentru nerealizarea măsurilor, nefiind eliberate zonele respective de deşeuri, nefiind igienizat amplasamentul în tot acest interval, de aproape un an, s-a decis să mergem pe încadrarea maximă a sancţiunii, suprafaţa afectată fiind foarte mare, de circa 25.000 metri pătraţi în cele trei locaţii şi cantităţi enorme de deşeuri. Este nevoie să ridicăm un semnal de alarmă destul de puternic, mai ales că asemenea situaţii, în loc să fie stinse, ele tot apar", a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Mediu Bihor, Monica Crişan.

Astfel, în localitatea Batăr, în spatele cartierului de rromi, au fost identificate, pe o suprafaţă de circa 5.000 metri pătraţi, abandonări de deşeuri amestecate, circa 100 metri cubi, din care o parte erau acoperite de pământ şi împinse în albia râului Crişul Negru.

În localitatea Talpoş, după cimitir, vis-a-vis de fostele grajduri, pe păşunea din partea stângă au fost identificate abandonări masive de alte deşeuri amestecate, pe o suprafaţă de aproximativ 10.000 metri pătraţi, în cantitate de circa 250 metri cubi, o parte din acestea fiind acoperite cu pământ.

În localitatea Tăut, în zona digului de protecţie al râului Crişul Negru, au fost identificate, pe o suprafaţă de circa 10.000 metri pătraţi, abandonări de deşeuri amestecate, circa 100 metri cubi, din care o parte erau acoperite de pământ.