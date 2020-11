Primarul Brașovului, despre controversele din CV: E o greșeală și o regret. În 2005, am întrerupt studiile, am decis să nu mai dau licența. Exmatricularea, un act administrativ, fără legătură cu activitatea academică (VIDEO)

Primarul Brașovului, Allen Coliban,se află în centrul unor controverse după ce ar fi scris în CV-ul său că a absolvit Facultatatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnică din București. Doi profesori din cadrul instituției susţin însă că edilul nu numai că nu ar fi absolvit facultatea, ci a și fost exmatriculat. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Allen Coliban a explicat că nu și-a dat licența la Facultatatea de Automatică și Calculatoare pentru că, în anul 2002, după moartea tatălui său, a fost nevoit să se mute la Brașov pentru a-și îngriji bunica și nu a mai putut participa la cursuri și labotaroare. Cu toate acestea, el a menționat în CV anii de facultate. Coliban mai spune că exmatricularea sa a fost un act administrativ al facultății și admite că a făcut o greșeală prin faptul că nu a clarificat de la început întreaga situație.

Explicațiile primarului Allen Coliban după controversele privind studiile sale: În anul 2005, am întrerupt studiile,am decis să nu îmi mai dau licența

”Sunt absolvent de facultate și licențiat în științe economice, ce-a de-a doua facultate pe care am urmat-o și am și terminat-o. Prima facultate, cea de Automatică și Calculatoare, din cadrul Politehnicii București - am studiat la Politehnică între 1998 și 2005. În anul 2002, a survenit decesul tatălui meu, m-am mutat la Brașov pentru a-mi îngriji bunca bolnavă de Alzheimer și din acel moment nu am mai putut să fiu prezent la laboratoare și cursuri, însă am încercat să finalizez facultatea. În anul 2005, am terminat integral anul V, dar pentru că mai existau două laboratoare, unul de anul III și unul de anul IV, la care nu puteam fizic să particip, nu am avut altă decizie, la vârsta de 25 de ani, decât să renunț la a-mi finaliza aceste studii. Deci nu am finalizat un laborator de anul III și unul de anul IV. În CV am trecut anii de facultate și faptul că am fost la această facultate pentru că am o carieră de zece ani, am început-o încă de pe băncile facultății, în anul I m-am angajat programator și este o carieră plină de rezultate pozitive”, a declarat Allen Coliban.

Referitor la declarațiile foștilor săi profesori, conform cărora ar fi fost exmatriculat, primarul Brașovului a explicat: ”În anul 2005, am întrerupt studiile,am decis să nu îmi mai dau licența și să nu mai merg pe acest drum deși aveam, într-o proporție mare, lucrarea scrisă și un profesor coordonator. În anul 2009, am fost exmatriculat fără a mi se aduce la cunoștință acest lucru. L-am aflat și eu, dar oricum este un pas absolut normal, atunci când nu îți finalizezi studiile după un număr de ani, din punct de vedere administrativ ca facultatea să ia această decizie. Altfel rămâi de-a pururi în registrele facultății. Prin urmare, este o exmatriculare administrativă, nu are legătură cu activitatea academică, cu procesul de învățământ în sine. S-a produs la patru ani după ce eu renunțasem la a mai frecventa cursurile și a mai merge la facultate”.

Allen Coliban: Toată situația de față este, cu siguranță, o greșeală pe care o regret

Allen Coliban recunoaște că a prezentat în mod greșit situația și spune că, între timp, a făcut toate clarificările necesare în CV-ul său.

"Toată situația de față este, cu siguranță, o greșeală pe care o regret. Este o eroare de comunicare, în primul rând, faptul că exprimând lucrurile în felul acesta în CV, automat au fost preluate pe diverse canale ca fiind absolvent al acestei facultăți. Îmi cer scuze pentru această greșeală, mi-o asum, îmi pare rău pentru ea. Nu pretind că aș fi inginer, am urmat cinci ani cursurile aceste facultăți. (...) La capitolul studii sunt universitățiile urmate. Am actualizat, am făcut clar acest lucru, ar fi trebuit să-l fac, probabil, mai devreme, faptul că prima dintre ele este fără licență".

Coliban: Nu am avut niciodată vreun beneficiu care să decurgă din această eroare

În ceea ce privește acuzațiile de fals în acte aduse la adresa sa, Coliban a spus că aceste declarații au legătură cu contextul electoral din acest moment.

„Dacă cineva, în context de campanie electorală, face astfel de declarații, îl rog să le și probeze, care sunt falsurile în acte, pentru că e o acuzație gravă. Legat de partea de comunicare și de această neclaritate, cum am spus, este o greșeală și o regret și îmi cer scuze pentru toți cei care au fost dezamăgiți de acest lucru. Nu am avut niciodată vreun beneficiu care să decurgă din această eroare. Am rectificat și în CV încă de acum ceva vreme, când mi-a fost atrasă pentru prima oară atenția pe acest subiect”.