Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi că municipalitatea și-a exprimat intenția de a cumpăra Elcen. Primăria Capitalei și-a exprimat deja formal această disponibilitate, iar pentru ca preluarea să se realizeze este nevoie de acordul Consiliului General și a Guvernului prin Ministerul Finanțelor și al Ministerului Energiei.

De asemenea, Nicușor Dan a ținut să precizeze că Minsiterul de Finanțe a alocat suplimentar 320 de miliaone de lei pentru termoficare, "un prim pas care duce la ieșirea din isolvență a Elcen":

“Pe zona de termoficare, vă aduc aminte că în cursul anului 2020 am semnat contractul de finanțare pentru 300 de milioane de euro. În PNRL au fost incluși 200 de milioane de euro. De asemenea, printr-un mecansim de compensare cu Minsiterul de Finanțe am obținut 320 de milioane de lei pentru termoficare, un prim pas care duce la ieșirea din isolvență a Elcen. Urmează pe partea de producție a energiei termice să putem să accesăm fonduri europene.

În februarie vom lansa licitațiile cu ce avem de făcut. Cu albastru este contractul care a fost deja atribuit către Termoenergetica, compania municipalității, cu roșu sunt rețelele primare care fac obiectul contractului de 300 de milioane cu Ministerul Fondurilor Europene și cu Comisia Europeană.

Mesajul meu pentru companiile de construcții care lucrează în branșă este că vom fi foarte serioși. Îi invit pe toți să se încrie la aceste licitații, este foarte mult de muncă și îi asigur că nu se va întâmpla cum s-a întâmplat până acum în Primăria Capitalei, cu plăți întârziate șase luni – un an și jumătate. Vrem să fim serioși, profesioniști unii cu alții. Invit toate firmele care au această specializare de lucrări de construcții pentru rețele subterane să se înscrie la licitațiile din cursul lunii februarie", a spus primarul General.

"Noutatea în zona de termoficare este că ne-am exprimat intenția de a cumpăra Elcen, este un deziderat, care a apărut în spațiul public de foarte mult timp, inclusiv la administrațiile anterioare. Avem instrumentele cu care să îl realizăm. Există disponibilitatea pe care am exprimat-o formal din partea Primăriei Capitalei, este nevoie de acordul Conssiliului General și de acordul Guvernului prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Energiei. Sunt optimist că această preluare va avea loc", a mai preciat Nicușor Dan.

