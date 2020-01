Veste bună pentru bucureșteni! Piaţa agro-alimentară Progresul a introdus plata cu cardul bancar, relatează B1 TV.



Astfel, clienţii pot plăti cu cardul legumele şi fructele pe care le cumpără de la tarabe, la prima piaţă dotată cu POS. Primarul Daniel Băluţă îşi propune să alinieze pieţele din Sectorul 4 la standarde europene.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.