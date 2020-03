Primarul Daniel Băluță anunță o mare curățenie de primăvară: Peste 150 de autoutilitare și 1.000 de muncitori vor igieniza spațiile publice din Sectorul 4 al Capitalei

În Sectorul 4 al Capitalei a început curățenia de primăvară. Timp de o lună de zile, echipe ale operatorului de salubritate, precum și ale ADP Sector 4 vor interveni în tot sectorul pentru a curăța și igieniza spațiile publice: străzi, trotuare, parcuri, spații verzi, locuri de joacă şi grădinile blocurilor.

Peste 150 de autoutilitare, însemnând autocisterne dotate cu echipamente de spalat cu presiune, autoperii pentru măturat și aspirat stradal, autobasculante pentru colectare, autospeciale pentru toaletare arbori, vor fi puse, în permanență, la dispoziția echipelor de curățenie. Mai mult, 1.000 de muncitori vor interveni manual la spălatul străzilor și al bulevardelor, la curățarea rigolelor și a mobilierului urban.

Anunțul a fost făcut chiar de primarul Daniel Băluță.

O atenție deosebită se va acorda spațiilor verzi. Pentru aceasta, echipele ADP Sector 4 vor interveni atât în cele două parcuri aflate în administrarea Primăriei Sectorului 4, respectiv Parcul Lumea Copiilor și Orășelul Copiilor, cât și în toate locurile de joacă și de relaxare de pe raza sectorului. Aleile de promenadă vor fi curațate, arborii vor fi toaletați, iar mobilierul urban va fi spălat și reparat, acolo unde este cazul.

Mai mult, tot în această perioadă, cetățenii au posibilitatea de a scăpa de mobilierul și de obiectele de uz casnic uzate. Acestea pot fi depozitate în locurile special delimitate de colectare a deșeurilor, de unde vor fi ridicate, gratuit, de către echipele operatorului de salubritate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.