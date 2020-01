Primarul sectorului 5 a prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă, cel mai mare proiect de fluidizare a traficului din Bucureşti. Mai exact, transformarea a 7,4 kilometri liniari de cale ferată dezafectată de 30 de ani într-un bulevard între Cotroceni şi Şoseaua Giurgiului, de altfel unul dintre cele mai îndrăzneţe proiecte socio-economice din capitală.

