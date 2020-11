Primarul din Alba Iulia, despre sărbătoarea de 1 Decembrie în pandemie: Va fi un ceremonial militar la Monumentul Unirii, nu o paradă. Din păcate, este cea mai estompată din ultimii 30 de ani

Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, a vorbit, vineri seară, într-o intervenție telefonică în studioul B1 TV despre cum vor fi organizate evenimentele de 1 Decembrie, în condițiile actualelor restricții impuse de pandemia de COVID-19.

Edilul a declarat că în acest an nu va avea loc o paradă militară, ci numai un ceremonial militar la Monumentul Unirii, în locul fastuoasei parade cu care eram obișnuiți.

Totuși, la evenimentele organizate de Ziua Națională vor participa oficialități din stat, alătuiri de cele din autoritatea locală.

"Din păcate, cea mai estompată din ultimii 30 de ani. Abia luni noaptea, pe 30 noiembrie ieșim din starea de carantină. Data de 1 decembrie va fi prima zi după două săptămâni de carantină. Sigur că în aceste condiții stricte, impuse de pandemie, zic eu că nu o să împiedice să vibrăm la fel pentru că păstrăm cu onoare și respect valorile naționale în inimi. Ne-am fi dorit foarte mult să ne strângem mâna să ne îmbrățișăm în fața Catedralei Încoronării, pe platoul lui Horea, platoul romanilor sau Câmpul lui Horea, unde acum 2 ani am reușit să avem acel monument al Unirii. Vom înlocui cu aceste îmbrățișări cu vibrațiile românilor de pretutindeni.

Vor fi 2 puncte centrale, chiar în data de 30 noiembrie, la ora 20:15, vom arbora drapelul național cu onorul unei gărzi de onoare formată din militari ai diviziei 4 Infanterie,de la Cluj, cu intonarea imnului național. Înainte de acest lucru, întotdeauna, ÎPS Irineu va sfânți drapelul care se va înălță pe esplanada din fața Catedralei Încoronarii, în Piața Tricolorului.

Va fi un moment mai scurt, cu public, cu distanțarea de rigoare. Tradiționalele depuneri de coroane de flori care aveau loc tot in data de 30, la busturile din fața catedralei va avea loc și in acest an, dar nu ca un moment unic, ci într-un interval de 2 ore, tocmai ca sa putem respecta distanțarea și un grup de maxim trei persoane care să le depună.

În schimb, în data de 1 decembrie vom avea două eveniment frumoase:Tedeumul din curtea Catedralei Încoronării care se va desfășura la fel ca in ceilalți ani, noi doar vom lua măsurile de siguranță, o sa verificam prin Poliția locală să se poarte masca și să se păstreze distanța.

La ora 14:00 va fi un ceremonial militar , nu o paradă, la Monumentul Unirii. Așteptam o vizită la nivel înalt, probabil va fi ori Președintele României ori premierul. Se va depune o singură coroană de flori, fanfară militară a diviziei și o alocuțiune a persoanei cu cel mai înalt rang din stat prezentă. Va fi prezenta presă, autorități locale, politicieni", a declarat primarul din Alba Iulia.

Au descoperit un aeroport părăsit în urmă cu 50 de ani. Au controlat toată zona şi au rămas uluiţi de ce au mai găsit

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.