Primarul din Deveselu a murit: Edilul fusese diagnosticat cu COVID-19 la începutul lunii septembrie (VIDEO)

Primarul din Deveselu, Ion Aliman, a murit, joi dimineață, după ce la începutul lunii septembrie fusese diagnosticat cu COVID-19. Edilul a fost inițial internat la la Spitalul Municipal Caracal, apoi, la solicitarea familiei a fost transferat la Spitalul Colentina din Capitală. Ion Aliman era primar al comunei Deveselu din anul 2012 și candida pentru un al treilea mandat de edil la alegerile locale din 27 septembrie.

Informația privind decesul lui Ion Aliman a fost confirmată de Nicolae Dobre, viceprimarul din Deveselu, pentru B1 TV.

”Astăzi de dimineață, în jurul orei 5 s-a produs neplăcutul eveniment după o îndelungă suferință. În urmă cu zece ani, dumnealui a suferit un transplant renal, dar după cum bine știți, nenorocitul ăsta de microb atacă acolo unde organismul este foarte sensibil, unde găsește să se înfrupte din viața omului, acolo se duce. Complicațiile au apărut, s-au depus eforturi supraomenești pentru a fi adus pe linia de plutire însă, din păcate, nu s-a putut face nimic”, a declarat viceprimarul, într-o intervenție telefonică în cadrulș Știrilor B1 TV.

Întrebat dacă se cunoaște contextul în care primarul s-a infectat cu noul coronavirus, Nicolae Dobre a răspuns: ”Nu știu să vă răspund. Știu că a avut temperatură dimineața, nu s-a simțit bine, a stat acasă să se odihnească, dar, din păcate, boala s-a agravat”.

"La dumnealui niciodată nu a existat o perioadă lejeră, nici măcar sâmbăta și duminica. Tot timpul era în priză, tot timpul era la capacitate maximă, era mereu cu motoarele turate", a mai precizat viceprimarul din Deveselu, referindu-se la faptul că Ion Aliman candida la alegerile locale pentru un nou mandat.

