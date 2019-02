Primarul din Mogoșoaia amenință cu proteste! Paul Precup (PNL): 'De ani de zile există probleme cu traficul, iar CNAIR mă plimbă cu vorba. M-am săturat!' (VIDEO)

Zilele acestea, în internet a început să fie distribuit un filmuleț despre centura și lucrările necesare pentru fluidizarea traficului în zona Mogoșoaia. Video-ul este realizat de o instituție a statului român, care atacă altă instituție a statului.

Mai exact, Primăria comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, atacă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, din cauza faptului că în zonă nu se fac investiții pentru deblocarea traficului.

Primarul PNL al comunei, Paul Precup, a declarat că video-ul este realizat chiar de angajații Primăriei Mogoșoaia.

De asemenea, liberalul s-a arătat “foarte supărat pe CNAIR, pentru că de ani de zile ne poartă cu vorba”.

“Avem un teanc de corespondență, avem schimburi de scrisori, dar uitați-vă ca de la revoluție până acum, nu au reușit să găsească o soluție pentru Mogoșoaia. La noi, traficul este blocat și dimineața și seara din cauza faptului că drumul național se intersectează cu centura și aici se blochează totul”, a spus Paul Precup.

