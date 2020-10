Primarul din Şimleu Silvaniei a fost depistat cu COVID-19. "Din păcate, nici eu nu am scăpat de acest virus nenorocit''

Primarul din Şimleu Silvaniei, Septimiu Ţurcaş, a fost confirmat cu COVID-19. Acesta este internat la spitalul din localitate.

"Din păcate, nici eu nu am scăpat de acest virus nenorocit. Am avut nişte simptome uşoare, respectiv febră 37,3. Am venit şi mi-am făcut testul. Din păcate, testul a ieşit pozitiv. În acest moment mă aflu internat la spitalul 'Dr. Ioan Puşcaş'. Sper să nu am simptome. Mă simt relativ bine. Sigur, nu sunt fericit, vă daţi seama. Vreau să transmit un mesaj tututor acelora care sunteţi sceptici în ceea ce priveşte existenţa virusului: aveţi grijă de voi. Situaţia naţională şi, din păcate, nici cea judeţeană nu este una grozavă. În concluzie, purtaţi mască. Aveţi grijă de voi, aveţi grijă de cei de lângă dumneavoastră, pentru că lucrurile o pot lua razna", a spus pe Facebook, Septimiu Ţurcaş.



În ultimele 24 de ore, au fost raportate 3 cazuri în județul Sălaj, în total fiind 1.113 persoane infectate cu SARS-CoV-2.