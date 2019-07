Primarul Gabriela Firea i-a răspuns public Corneliei Catanga, după solicitarea DISPERATĂ a cântăreței: 'În limita legii...'

Primarul general, Gabriela Firea, i-a răspuns public cântăreței Cornelia Catanga, care i-a cerut edilului să-i dea o locuință socială, după ce banca i-a luat casa, iar ea a suferit un stop cardio-respirator.

Firea a menționat că o va ajuta în condițiile legii.

LACRIMI AMARE ÎN MUZICA POPULARĂ! BIATA IRINA LOGHIN! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ ACCIDENTUL VASCULAR! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

„Sunt sensibilă la orice situație de acest gen nu doar de ce prezentată de familia domnei Catanga, am să fac tot ce se poate, în limita legislației și a spirtului legii, mă voi apleca cu drag și asupra dosarului doamnei Catanga. Mâine o va suna consiliera mea care ține oricum legătura cu domnia sa și cu care s-a mai întâlnit, și încercăm să vedem dacă există posibilitatea eliberării unui apartament existent sau să facem eforturi pentru a cumpăra, pentru că așa este normal” a declarat Gabriela Firea la RTV.

VESTE TRISTĂ! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! VA FI DOLIU NAȚIONAL! VEZI AICI ULTIMELE IMAGINI (GALERIE FOTO)

Amintim că Cornelia Catanga a transmis cu lacrimi în ochi un mesaj disperat primarului Gabriela Firea, la trei zile de la ieșirea din spital, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Artista a cărei casă a fost luată de către bancă, cu trei ani și jumătate în urmă, nu mai are unde locui și stă provizoriu la o cunoștință.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE