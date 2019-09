Polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere de la Primărie și școală încă din ziua în care dispariția fetiței de 11 ani a fost anunțată, iar pe una din înregistrări minora poate fi observată pe bancheta mașinii suspectului, a anunțat Constantin Didu, primarul din comuna Gura Șuții, transmite Agerpres.



„După ce au fost anunţaţi cei de la Poliţie (despre dispariţie - n.r.), eu în câteva minute am venit la Primărie, după aceea au venit cei de la Poliţia Găeşti, apoi toată Poliţia. Au început verificarea pe camere de atunci, în acea noapte.



S-a lucrat încontinuu, au venit echipe mixte, o echipă rămânea la camere de luat vederi la şcoală, pentru că nu numai de la Primărie s-au luat imagini. S-a refăcut traseul, până s-a ajuns la concluzia că ar fi maşina asta, sâmbătă. Această maşină aparţinea unei firme de transport sau închirieri maşini, de la firma asta au închiriat-o la altă firmă şi la altă firmă şi la persoana respectivă (...).



Pe camera de la Primărie se vede (fata - n.r.) cum era cu îmbrăcămintea, cu pantalonaşul roz, cu hanoracul gri, se vede trântită pe bancheta din dreapta maşinii”, a afirmat Constantin Dinu.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa a anunţat, într-o conferinţă de presă, că există un suspect principal, un cetăţean străin, în cazul fetiţei de 11 ani din comuna Gura Şuţii, dispărută vineri şi găsită decedată duminică, pe un câmp la ieşirea din localitate.



„Datele de urmărire penală la acest moment ne indică faptul că fetiţa, la momentul sesizării organelor de urmărire penală, nu mai era în viaţă (vineri seara - n.r.). Există o certitudine. Am ajuns la un autoturism cu principalul suspect, în condiţiile în care am văzut că autoturismul respectiv în momentul în care a ieşit din localitatea Gura Şuţii a intrat în ultima localitate la un interval de 30 de minute, în condiţiile în care traseul respectiv putea fi parcurs în 2-3 minute, la o viteză normală de 60 de kilometri la oră", a declarat procurorul de caz, Mihai Dincă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.