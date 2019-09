Primarul din Gura Șuții, despre microbuzul școlar care ar fi folosit pentru deplasările echipei locale de fotbal: 'Sunt copiii școlii care sunt angrenați într-o echipă de juniori. Acum microbuzul e în conservare' (VIDEO)

Ies la iveală noi informații despre tragedia din localitatea dâmbovițeană Gura Șuții. Comuna în care o fetiță de 11 ani a fost răpită din fața școlii are un microbuz școlar, care ar fi folosit însă de primarul Constantin Dinu pentru deplasările echipei locale de fotbal.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, edilul social-democrat, care conduce comuna dâmbovițeană din 2004, a susținut că ”microbuzul a fost luat preventiv” pentru transportul elevilor, însă între timp s-a constatat că nu mai este nevoie de el. La insistențele moderatorilor, primarul a recunoscut că microbuzul e folosit pentru a transporta copii care ”sunt angrenați într-o echipă de juniori la fotbal”.

”Acest microbuz a fost luat pentru școala Speriețeni. Școala trebuia să se desființeze și copii să ajungă la școala din Gura Șuții. Acum școala Speriețeni funcționează. Acel microbuz a fost luat preventiv, să facem vara sanie, ca să fim pregătiți când școala se va muta de la Speriețeni la Gura Șuții. Prin eforturile cetățenilor, copiii au rămas să învețe la școala din satul Speriețeni. Nu este necesar să mobilizăm acel microbuz pentru că școala este în centrul comunei și străzile sunt adiacente școlii, la câteva sute de metri. Cel mai lung traseu e la un kilometru, deci nu necesita un microbuz.

Noi trebuie să liniștim această situație că copiii vor fi racolați de pe stradă. Am discutat cu șeful Poliției din Găești și de mâine va fi suplimentat, prin serviciul de ordine publică, la ambele școli, vor fi dislocate forțe de la Găești care vor veni în localitate și vor asigura paza în incinta școlilor”, a declarat Constantin Dinu.

Întrebat de Răzvan Zamfir ce se întâmplă în acest moment cu microbuzul, primarul a răspuns: ”Nu este folosit la absolut nimic. Este în conservare”.

”Acel microbuz este în dotarea primăriei. Deocamdată nu era necesară tranportarea copiilor de la Speriețeni la Gura Șuții. Sunt copiii școlii care sunt angrenați într-o echipă de juniori la fotbal.

De mâine, vom folosi acel microbuz pentru copiii din zonele cele mai îndepărtate, am luat legătura cu părinții, să vedem dacă este funcțional sau nu”, a adăugat edilul.

La remarca lui Radu Buzăianu conform căreia această măsură este un fel de asumare a vinovăției, în condițiile în care a fost luată abia după răpirea și uciderea fetiței de 11 ani, primarul a răspuns: ”Nu e asumarea vinovăției mele, că nu am de ce să mă simt vinovat. Putea să se întâmple răpirea și duminică, și sâmbătă, când copiii erau la joacă”.

Între timp, apar noi informaţii despre modul în care a fost ucisă copila de 11 ani din Gura Şuţii. Potrivit unor surse de la Medicina Legală, micuţa ar fi fost strangulată de atacator. Anchetatorii au refăcut drumul Adrianei, din momentul în care a plecat de la şcoală şi până în clipa în care a fost ucisă. Fetiţa a fost luată în maşină de către cetăţeanul olandez, chiar în apropiere de casă. Autorităţile susţin că micuţa a fost ucisă la doar 30 de minute de la momentul răpirii.

Iar cetăţeanul olandez, considerat principalul suspect în cazul uciderii copilei, s-a sinucis. Individul a intrat cu viteză într un autotren, iar în urma impactului a murit pe loc. Şoferul camionului a scăpat nevătămat. Anunțul a fost făcut de șeful Poliției Române, la scurt timp după ce ancheta fusese preluată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

