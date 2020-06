Primarul Ioan Bota ceruse jandarmi în orașul Murgeni încă din 2013: „La etnia rromă motivul scandalului este căsătoria copiilor fără consimțământul lor” (VIDEO)

Orașul Murgeni din județul Vaslui a fost declarat zonă specială de siguranță publică, după ce aproape 200 de rromi au fost protagoniștii unei lupte de stradă, iar primarul Ioan Bota a comentat episodul, marți, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir. Edilul a explicat că „spiritele se vor liniști” dacă demersurile sale pentru crearea unei structuri de Jandarmerie vor avea succes și susține că „la etnia rromă motivul scandalului este căsătoria copiilor fără consimțământul lor”.



„Știți cum se întâmplă, la etnia rromă motivul scandalului este căsătoria copiilor fără consimțământul lor. Ulterior, aceștia, înaintând în vârstă, își dau seama că nu sunt compatibili și, implicit, apare despărțirea. După aceea, imaginați-vă, părinții fetei vor cinstea fetei, părinții băiatului vor banii înapoi. Așa se întâmplă la etnia rromă. Fetele sunt cumpărate”, a afirmat Ioan Bota, în cadrul emisiunii.

Întrebat dacă este posibil ca unul dintre clanurile de rromi să fi provocat bătaia, pentru ca mai apoi să ceară despăgubiri, într-un soi de „inginerie”, edilul a răspuns: „Poate să fie o ingineri, dar în alte localități. La noi nu am auzit să se fi întâmplat asemenea inginerii, cum le spuneți dumneavoastră. Singurul motiv pentru care apar conflicte, v-am spus, este căsătoria între minori”.

În orice caz, primarul orașului Murgeni susține că „lucrurile s-au liniștit. Știți ce se întâmplă? Lor nu le rămâne altă alternativă decât să se împace, numai că, până la urmă, ei vor și puțin spectacol, că așa se întâmplă”.



Referitor la instituirea unei zone speciale de siguranță publică pe raza orașului administrat de el, Ioan Bota a explicat: „În primul rând, eu am făcut demersurile pentru înființarea unei grupe de jandarmi încă din 2013. Mâine vin reprezentanții Jandarmeriei și, într-un final, cred că o să înființeze acea grupă de jandarmi. Odată înființată, cred că spiritele se vor liniști. Este nevoie de jandarmi și îi vom avea. După aceea se vor liniști spiritele, pentru că, v-am spus, aici dacă nu s-ar mai pune atâtea virgule în articolele din legi și s-ar pune punctul acolo unde trebuie, cred că n-ar mai fi permisă căsătoria între minori, să nu mai aibă motiv pentru a avea loc aceste evenimente. Nu e permisă nicăieri, dar la ei se întâmplă tacit. Doar știm cu toții că așa se întâmplă. Nu generalizez, dar la noi se întâmplă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.