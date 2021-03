Primarul Petroşaniului contestă măsura de carantinare a municipiului: ”Oamenii să nu mai fie tratați ca niște simple cifre” / Scrisoare deschisă pentru Raed Arafat (VIDEO)

Primarul Petroşaniului, Tiberiu Iacob-Ridzi, a cerut demisia prefectului Hunedoarei şi a directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică afirmând că au luat o decizie abuzivă atunci când au stabilit intrarea în carantină a localităţii. Edilul spune că sunt localităţi care au rata de incidenţă mai mare decât a Petroşaniului şi nu au fost plasate în carantină. În același timp, Tiberiu Iacob-Ridzi i-a adresat șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, o scrisoare deschisă prin care îi cere să reanalizeze decizia de carantinare a localității. Municipiile Petroşani şi Brad, precum şi oraşul Simeria, din judeţul Hunedoara, au intrat, marţi, în carantină pentru 14 zile, după ce incidenţa cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depăşit valoarea de 6 la 1.000 de locuitori.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, edilul din Petroșani a spus că oamenii nu ar mai trebui să fie tratați ”ca niște simple cifre”.

”Mi-aș dori din suflet să se schimbe această decizie de carantinare care a fost luată la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Am și spus nemulțumirea mea: practic, în a doua zi în care Petroșaniul a atins cifra de 6,01 la mia de locuitori am fost deja carantinați, cu niște măsuri de carantinare mult mai dure decât ce s-a întâmplat în alte localități. Închiderea școlilor și a unor activități economice de pe o zi pe alta a dus la o mare nemulțumire din partea cetățenilor din municipiul Petroșani. (...)

Noi, primarii, cel puțin primarii de localități mai mici, cum este Petroșaniul, care are 40.000 de locuitori, noi nu suntem consultați sau nu suntem în comitetele județene pentru situații de urgență, acolo unde se iau aceste decizii. Cred că este incorect. Se iau niște decizii care privesc viața locuitorilor din aceste localități. Poate fi și o «dictatură» a autorităților centrale sau județene.

Toate aceste măsuri trebuie luate în sensul în care oamenii să nu mai fie tratați ca niște simple cifre. În spatele fiecărei cifre din statistici există o serie întreagă de alte lucruri, copiii au rămas acasă singuri, nimeni nu poate să rezolve lucrurile astea în câteva ore. Nu mai suntem în perioada stării de urgență când nimeni nu știa ce trebuie făcut”, a spus Tiberiu Iacob-Ridzi.

