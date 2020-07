Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, actualul primar PSD al Constanței, Decebal Făgădău, se laudă pe Facebook cu fotografii menite să dea impresia că orașul pe care îl păstorește este frumos și verde. Campania pentru alegerile locale bate la ușă iar primarul Făgădău care se luptă pentru încă un mandat încearcă să creeze atmosferă cu imagini despre #Constantafrumoasa, #Constantaverde, #Constantainculori. Realitatea semnalată însă de constănțeni este alta: imobilele pentru care Făgădău a aprobat avize de construire și PUZ-uri ilegale pe când era viceprimar al Constanței și mâna dreaptă a lui Radu Mazăre, desfigurează în continuare orașul.

Potrivit jurnalistului Dan Andronic, un exemplu în acest sens este terenul de 534 de metri pătrați situat pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, la numărul 183 B. Inițial în proprietatea Primăriei, în 2011, acesta a fost împărțit egal între Zaharia Trofin Claudius și tandemul Ali Denis și Ali Ghiulbin. Ali Denis a fost consilier local din partea PSD în perioada 2012 - 2016 și este fiul lui Ali Nurhan, fost consilier local PSD și manager al clubului de handbal HCM.

În 2013, terenul a ajuns în activele firmei Cambela Prod, unul dintre marii investitori care se ocupă cu afaceri imobiliare în Constanţa, controlată de milionarul Bela Tănase.

“Este de presupus că, la fel ca în toate tranzacțiile cu terenuri de la interpușii lui Mazăre, terenul de la 183B s-a vândut la pachet cu promisiunea că noul proprietar va fi sprijinit să obțină toate autorizațiile necesare. Inițial, proiectul de era gândit pentru 8 etaje însă, a obținut de la Primăria Constanța certificatul de urbanism pentru supraetajarea cu 2 etaje”, scrie Dan Andronic în EVZ.

În aprilie 2015, Consiliul Local a votat, la propunerea lui Decebal Făgădău, atunci viceprimar, un PUZ pentru o zonă ce includea și acest teren. Inițiatorul PUZ-ului a fost o altă firmă de casă a Primăriei lui Radu Mazăre – Agexcom Internațional SRL. Ali Denis, fiind consilier local la acea vreme, a votat și el PUZ-ul. Doar PDL s-a opus.

Respectivul PUZ era un prim pas dintr-un demers imobiliar care ar fi permis ridicarea de de noi blocuri de locuințe pe spațiul verde.

Luând în calcul mașinăria de produs PUZ-uri abuzive, nu e de mirare că primarul Făgădău a oferit constănțenilor o groapă, în locul unui parc.

De alfel, Asociaţia Verde Urban a anunţat pe pagina lor de Facebook că încă o instanţă de judecată a considerat că se impune suspendarea autorizaţiei de construire a investitorului Cambela Prod de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu