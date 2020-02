Primarul Robu se laudă că a câștigat războiul cu CIORILE: Edilul a alungat înaripatele cu… lumină

Primarul Timișoarei se laudă că a câștigat războiul cu ciorile din timișoara.

Edilul a declarat că zecile de mii de înaripate care populau, de peste o jumătate de secol, Parcul Catedralei din Timişoara au fost alungate de lampioanele folosite pentru ornarea copacilor în timpul sărbătorilor de iarnă.

"Vă dau o veste de senzație, chiar va fi valvă. Am rezolvat problema ciorilor din Parcul Catedralei. Cel puţin pentru o perioadă, pentru că au dovedit că sunt inteligente, dar sper să nu revină, făcând ineficientă intervenţia noastră. Au fost foarte multe intervenţii, o jumătate de secol de luptă cu ciorile din spatele Catedralei, s-au folosit în zadar şi generatoare de sunete, s-au organizat şi 'partide de vânătoare' ţintite. În perioada Crăciunului, am observat că în zona centrală, unde s-au montat lampioane ornamentale în copaci, nu au mai apărut deloc ciori, ceea ce însemna că nu le place lumina respectivă. Am monitorizat din decembrie până acum situaţia şi nicio cioară nu a mai apărut. Atunci, i-am cerut directorului de la Mediu să monteze lampioane în Parcul Catedralei. Am remarcat că nu mai este nici urmă de ciori. Putem spune că am redat Parcul Catedralei populaţiei", a declarat primarul într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Robu s-a remarcat încă de la începutul mandatului cu lupta împotriva ciorilor.Potrivit tion.ro, s-a vorbit despre chemarea vânătorilor sau simularea împușcăturilor, despre anticoncepționale pentru ciori, aparate cu ultrasunete sau care imită păsările de pradă și chiar și despre focuri de artificii pentru alungarea păsărilor din centrul orașului.