Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, nemulțumit de gestionarea lipsei de apă caldă. Edilul i-a pus față în față de cetățeni cu reprezentanții RADET și ELCEN (VIDEO)

Problemele întreruperilor în furnizarea apei calde de către RADET în Sector 5 continuă. Acesta a fost şi motivul pentru care primarul Daniel Florea i-a invitat pe delegaţii asociațiilor de proprietari din sector la o întâlnire cu reprezentanţii Radet şi Elcen.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.