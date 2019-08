Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, anunță refacerea spațiilor verzi de pe Șoseaua Alexandriei.

”01.08.2019-REFACEM SPATIILE VERZI DE PE SOSEAUA ALEXANDRIEI- sunt plantați arbori și flori, se montează gazon tip rulou si se instaleaza sisteme de irigații pe intreaga suprafata a aliniamentelor și a peluzelor de pe ambele sensuri ale șoselei Alexandriei, începând de la Aleea Costinești, până la intrarea în orașul Bragadiru, inclusiv rondul de la intersecția cu șoseaua Antiaeriană.

Lucrarile au demarat din dorința de îmbunătățire a acestor zone, cărora le este conferit un aspect urban, european, în special pentru că această arteră de circulație reprezintă una dintre cele mai importante căi de acces în Capitală.

Spațiile verzi vor constitui adevărate bariere împotriva poluării fonice și cu noxe, iar cordoanele verzi, completate de compoziții florale, vor conlucra la realizarea unor zone îmbunătățite estetic, curate, importante în înfrumusețarea generală a sectorului nostru”, a anunțat edilul Daniel Florea.

