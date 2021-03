Primarul Timișoarei a votat pentru prelungirea carantinei: Mă aştept să avem în România o abordare unitară în privinţa combaterii pandemiei / Șeful CJ, Alin Nica, și-a menținut votul împotrivă

Minicipiul Timișoara și comunele Moşniţa Nouă, Giroc, Ghiroda şi Dumbrăviţa din zona periurbană vor rămâne în carantină pentru ncă șapte zile. Decizia a fost luată în ședința de miercuri a Consiliului Județean pentru Situații de Urgemță Timiș. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a votat pentru prelungirea carantinei, în timp ce șeful Consiliului Județean, Alin Nica, și-a menținut votul împotriva acestei măsuri.

Explicațiile primarului Dominic Fritz după decizia de prelungire a carantinei în Timișoara și în localitățile periurbane

Edilul Timișoarei a explicat ulterior că a votat pentru prelungirea carantinei ținând cont de faptul că spitalele din Timișoara sunt copleșite de numărul cazurilor de COVID-19. Totodată, Fritz a susținut că este nevoie de ”o abordare unitară în privinţa combaterii pandemiei” și că se așteaptă ca aceleași măsuri să fie aplicate și în Capitală.

"Chiar azi am discutat cu directorul Spitaluluui Municipal. Acolo, la UPU, suntem într-o situație în care UPU nu mai poate să primească alte cazuri decât COVID, pentru că 15 locuri sunt ocupate de pacienţi cu COVID. Ambulanţele aproape nu mai fac faţă. Colegii care în mod normal după patru ore iau o pauză, acum sunt opt ore non-stop. (...) Cu toate că am suplimentat paturile ATI cu 16, toate sunt ocupate din nou, iar medicii ne spun că pacienţii arată forme tot mai grave şi sunt tot mai tineri. Asta e realitatea tristă din spitale. (...) Încă nu a găsit nimeni un mijloc cum să oprim acest virus fără să luăm măsuri mai stricte. De aceea, după o lungă discuţie în CJSU şi eu am votat pentru prelungirea aceste carantine. Nu se poate că noi în Timişoara să fim trataţi, consideraţi altfel decât altundeva în ţară. Eu mă aştept să avem în România o abordare unitară în privinţa combaterii pandemiei. Mă aştept ca aceleaşi măsuri să se aplice şi în municipiul Bucureşti. Dacă oamenii nu ne cred că avem această abordare unitară, logică, în toată ţară, atunci nu ne putem aştepta că ei să respecte aceste măsuri. Asta e motivul pentru care am votat pentru o prelungire de doar şapte zile, ca să clarificăm ce vrem că ţară şi societate, să combatem această pandemie şi tulpină britanică", a declarat Dominic Fritz, potrivit News.ro.

Președintele Consiliului Județean Timiș a votat împotriva prelungirii carantinei

Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a explicat că și-a menținut votul împotriva măsurii de carantinare, „dovedită a fi ineficientă”.

"Mi-am menţinut votul împotriva carantinei în cadrul şedinţei CSJU de astăzi. Nu din rea voinţă, ci pentru că nu am primit răspuns la întrebările adresate şi pentru că nu sunt de acord cu modul superficial în care au fost tratate problemele cetăţenilor. S-a decis astăzi, cu 27 de voturi din 39, ca Timişoara şi zona periurbană să continue o carantină dovedită a fi ineficientă, rata de infectare fiind în creştere", a declarat Alin Nica, făcând apel la cetățeni să respecte regulile aflate în vigoare în contextul carantinei, informează Agerpres.Cum a fost ucis un tânăr de 21 de ani din Suceava de o căprioară? Accidentul bizar s-a petrecut în Germania

Potrivit celor mai recente date, în Timișoara rata incidenței cazurilor de coronavirus a ajuns la 8,43 de cazuri la mia de locuitori. În localitățile periurbane, situația este următoarea: Moşniţa Nouă - 11,45 la mie; Giroc - 10,03 la mie; Ghiroda - 7,35 la mie; Dumbrăviţa - 6,9 la mie.

Conform raportării de miercuri a Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul întregului județ Timiș, rata incidenței este, în acest moment, de 6,13 cazuri la mia de locuitori.