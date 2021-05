Primarul unei comune din Buzău ar fi bătut un activist civic. Bărbatul îi stricase petrecerea dată în plină pandemie (VIDEO)

Acuzații extrem de grave la adresa primarului din comuna buzioană Vadu Pașii. Gheorghe Firon a agresat un activist civic ce încerca să deconspire o petrecere ilegală, organizată, în plină pandemie, cu ocazia zilei onomastice a primarului, informează B1 TV în Jurnalul orei 12.00, prezentat de Ştefan Păşcuţă.

