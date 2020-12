Vaccinul anticoronavirus a ajuns și în România. Primele 10.000 de doze au fost transportate, prin Vama Nădlac 2, cu un camion, în condiții speciale.

Transportul va ajunge la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” din Bucureşti, care este centrul naţional de primire şi stocare al dozelor de vaccin anti-COVID-19. Începând de duminică, vaccinul va fi distribuit spitalelor din linia întâi de luptă cu epidemia.

„Vedem cum UE împreună a reușit să nu dezamăgească cetățenii UE, acum a intrat acest camion cu primele doze de vaccin. Au intrat astfel de camioane în toate statele UE, astfel încât campania să înceapă peste tot acum. A fost un efort imens la care a participat inclusiv România.

Pentru noi e speranța și lumina de la capătul tunelului, dar atenție! Problemele nu s-au terminat! Acesta este abia un început care va dura... De azi vom lucra pe două fronturi: de combatere și cel de vaccinare”, a declarat Raed Arafat, la ajungerea dozelor de vaccin anti-COVID-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.