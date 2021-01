Primele 14.000 de doze de vaccin Moderna ajung miercuri în România. Acesta are o eficacitate de 94,1% (VIDEO)

Prima tranșă din vaccinul Moderna, una simbolică, va ajunge în România miercuri. Este vorba despre 14.000 de doze, ce vor fi depozitate la Institutul Cantacuzino, a anunțat Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Transportul va fi asigurat de producător, iar dozele vor fi aduse la Bucureşti pe cale terestră. Ele urmează să fie distribuite în centrele regionale şi de vaccinare, au mai precizat autoritățile.

Vaccinul produs de Moderna se administrează în două doze, la interval de 28 de zile, persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. El poate fi stocat pe termen lung la -20 grade C, iar 30 de zile se poate ţine la 2-8 grade C.

