Primele cazuri de persoane care atacă în instanță măsurile de internare și carantină la revenirea în țară. Situații inedite la Bârlad și la Târgu Mureș (VIDEO)

Pentru că legea votată în Parlament le permite, bolnavii de COVID-19 au început să se plângă magistraților. Astfel, au apărut primii pacienți care solicită în instanță externarea din spitale, dar și români care solicită judecătorilor ieșirea din carantină. Primele contestații au fost înregistrate la judecătorie, la începutul săptămânii trecute, potrivit B1 TV.

