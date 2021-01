Primele imagini cu atacul fostului șef al Poliției Locale Oradea asupra fostei soții. Femeia a fost înjunghiată de 5 ori (VIDEO)

Atacul fostului şef al Poliţiei Locale Oradea, Kover Ladislau Paul, asupra fostei soții a fost surprins de camerele de supraveghere, informează B1 TV. În înregistrare se vede agresiunea și faptul că în apropiere s-au aflat mai mulţi martori, inclusiv un taximetrist. Cei doi erau divorțați, iar femeia chiar avusese un ordin de protecție față de bărbat.

Au apărut primele imagini cu atacul sângeros din Oradea. Potrivit acestora, cei doi se aflau într-o mașină oprită în spatele unui taxi. Incidentul a avut loc în faţa unui bloc, iar din înregistrare se vede cum femeia şi atacatorul său coboară şi fug până în faţa unui taxi. Acolo, bărbatul o atacă pe femeie, iar şoferul din taxi pare ca nici nu vede momentul. Din contra, se retrage in marșarier.

