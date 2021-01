Primele imagini cu momentul incendiului de la Spitalul Matei Balș din Capitală. FOTO, VIDEO

Un incendiu s-a produs vineri dimineață la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, iar patru persoane și-au pierdut viața. Flăcările ar fi izbucnit la parterul pavilionului 5 din spital și o cauză posibilă ar fi un reșou, însă achetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și întreprind demersurile necesare pentru a stabili cu exacitate cauza incidentului.

Incendiu la Spitalul Matei Balș din Capitală. Primele imagini (FOTO, VIDEO)



foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul manager Adrian Streinu-Cercel a explicat că, deși clădirea era veche din 1953, ea fusese refăcută din toate punctele de vedere. O parte dintre pacienții care au supraviețuit au fost transferați către alte unități sanitare din Capitală. Cei internați la INBI Matei Balș erau în stare medie spre severă și peste 98% dintre ei avea nevoie de oxigen. De altfel, cantitatea mare de oxigen din interior se poate să fi alimentat și mai mult flăcările.

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat și el că imobilul fusese renovat. În direct pe B1 TV, el a precizat că patru persoane încă se află în secția de Terapie Intensivă din INBI Matei Balș. Clădirea în care se aflau bolnavii de COVID-19 a fost evacuată.



foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Au fost trei persoane care au decedat atunci, în incendiu, și o persoană resuscitată care, din păcate, nu a supraviețuit. Asigur pe toată lumea că vom ajuta aceste familii. Ceilalți pacienți au fost transferați. Unii sunt încă la ATI la «Balș», patru după informațiile mele, ceilalți sunt transferați la patru spitale. Starea lor nu pare să se fi deterioarat. Era o clădire cu pacienți COVID-19 care a trebuit evacuată. Din discuțiile pe care le-am avut, intervenția a fost rapidă. Nu e nimic de reproșat acolo. Trebuie să vedem cauzele. Vorbim de o clădire veche, dar care fusese recent renovată. «Matei Balș» e una din instituțiile de sănătate care a fost bine finanțată în ultimii ani, atât din buget, cât și din alte surse. Știu că a fost aviz, el se dă înainte de a se face lucrări într-o clădire. Aștept rezultatele anchetei. Aștept rapoartele”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, pentru B1 TV.

În Capitală a fost activat planul roșu de intervenție.



„Primul apel a intrat in dispecerat la 5:05, primul echipaj a ajuns ajuns la fața locului la 5:13, după 8 minute. A constat că ardea cu flacaără decshisă la parterul cădirii, pe o suprafață de cirrca 100-120mp, au fost afectate 4 saloane, ardere genetralizată, cu degajări mari de fum și cu posibilităție de reale de extinedere la etajul 1,pe fațadă. S-au constituit echipe de căutare salvare, concomitent cu echipele de localizare și lichidare a incendiului. Am resuit să lichidăm incendiul și să evacuăm personalul atât de la etajele superioare cat și de la parterul clădirii. În afară de cele patru persoane decedate, celelalte până la 102 au fost evacuate și transportate către echipajele de prim ajutor și ulterior către pavilioanele din spital", a declarat colonelul Șchiopu, comandantul intervenției.

