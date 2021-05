Primele imagini cu ucigașul care a împușcat zeci de elevi și profesori în Rusia: „În mine s-a trezit un monstru" (VIDEO)

Un puști în vârstă de 19 ani este autorul atacului armat din Rusia, comis într-o școală din Kazan, în ziua de marți, 11 mai. Ilinaza Galyaviev este criminalul, care a fost deja anchetat. Imagini, declarații și informații suplimentare despre acesta au fost deja distribuite în mass-media din Federația Rusă.

Tânărul a avut un discurs bizar în fața anchetatorilor.

„M-am crezut Dumnezeu. Pur și simplu am conștientizat asta, iar vara, în mine s-a trezit un monstru și am început să-i urăsc pe toți. Eu mereu i-an urât pe toți. Nu încercați să-mi asociați vreo prostie psihologică! Nimeni nu mi-a zis, singur am conștientizat, acum două luni, că sunt Dumnezeu (...)", a declarat tânărul.

Ucigașul din Rusia avea permis port-armă

Ucigașul a fost elev al școlii în care a comis masacrul, în urmă cu patru ani. Profesorii în știau pe Galyaviev drept un tânăr liniștit, care nu se implica în conflicte, iar tatăl său nu observase schimbări suspecte de comportament, relatează presa din Rusia.

Criminalul din Rusia a obținut dreptul de a purta armă pe data de 28 aprilie, iar cu câteva ore înainte de a comite atacul armat, a anunțat că intenționează să „ucidă un număr mare de deșeuri bio, după care să se sinucidă".

Cel puțin nouă persoane au fost ucise de tânărul în vârstă de 19 ani, printre care se numără șapte copii. De asemenea, peste 20 de persoane au fost rănite. Cel puțin 15 dintre răniți ar fi copii. În acest moment, șase elevi se află internați în stare foarte gravă.

Carantină obligatorie pentru două săptămâni. CNSU a adoptat Hotărârea