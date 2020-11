Primele imagini de la locul tragediei, unde 10 pacienți COVID-19 au murit într-un incendiu la ATI. Pompierii acționează la fața locului (VIDEO)

Zece persoane au decedat în urma unui incendiu la ATI, toți ar fi fost persoane intubate. Secția de terapie intensivă a spitalului a fost distrusă. Până la această oră nu este cunoscut numărul persoanelor rănite în urma incendiului. În prezent, mai multe echipaje intervin la Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

A fost activat planul roșu de intervenție, din informațiile pe care le avem pentru moment nu a fost necesară și intervenția echipajelor din alte județe. Medicul de gardă din secția ATI, care a încercat să îi salveze pe pacienți a suferit arsuri de gradul II și III pe 80% din corp, scrie Ziarpiatraneamț.

Medicul de gardă, dr. Cătălin Denciu, a încercat să evacueze pacienți și are arsuri de gradul II și III pe 80% din suprafața corpului. În secția de ATI de la Spitalul Județean Piatra - Neamț erau internați 16 pacienți, informează Digi 24.

