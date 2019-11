Au avut loc deja primele incidente legate de alegeri! Doi şoferi care ar fi trebuit să transporte buletine de vot au fost gasiţi sub influenţa băuturilor alcoolice, relatează B1 TV.



Aceştia au rămas fără permis de conducere şi s-au ales cu amenzi usturătoare. În București, transportul buletinelor de vot a început în această dimineață la ora 8.



Poliţiştii au efectuat mai multe controale pentru că primul tur al alegerilor prezidenţiale să se desfăşoare fără incidente. Cu toate acestea, în urmă testării şoferilor angrenați în transportul buletinelor de vot, au fost depistați doi bărbaţi care au consumat băuturi alcoolice.

La testarea cu aparatul etilotest, aceştia au prezentat valori de 0,06 și respectiv 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, spun reprezentanții poliției.

Bărbații au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 1.305 lei și le-au fost reținute permisele de conducere.

În aceste zile, Poliția Capitalei acționează cu peste 2. 200 de polițiști, cărora li se alătură alte efective ale Ministerului Afacerilor Interne. La această acţiune, s-a alăturat şi jandarmeria Română.

Transportul buletinelor de vot către secțiile organizate la nivelul municipiului Bucureşti a început sâmbătă de la ora 08.00.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.