Primele incidente din turul 2 al prezidențialelor. Câțiva alegători au fost corupți să voteze, în timp ce altora le-a fost violată confidențialitatea votului (VIDEO)

Au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, dintre care 11 avertismente scrise și patru amenzi în valoare de 4.500 de lei, dar și o serie dosare penale, în urma primelor incidente din finala prezidențialelor de duminică, a afirmat Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne.



„Au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, dintre care 11 avertismente scrise și patru amenzi în valoare de 4.500 de lei. În județul Olt s-a primit un apel la 112, prin care se reclama faptul că anumite persoane au primit bani pentru a merge la vot. A fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere a alegătorilor. Tot în Olt se efectuează verificări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violare a confidențialității votului, după ce o persoană, la ieșirea din cabină, a arătat buletinul de vot membrilor Biroului electoral. Polițiștii din Hârșova au fost sesizați de către un membru al unei secții de votare de la un liceu, cu privire la faptul că un cetățean ar fi însoțit la secția de votare un bărbat de 73 de ani imobilizat în scaun cu rotile și ar fi intrat cu acesta până la cabina de votare, unde profitând de faptul că perdeaua nu era trasă bine ar fi observat procesul de votare și l-ar fi îndrumat cum să voteze”, a declarat Monica Dajbog, la sediul MAI.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.