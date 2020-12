Primele întârzieri ale trenului care leagă Gara de Nord de Aeroportul Otopeni, pus în funcțiune în această dimineață (VIDEO)

Primul tren pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă a plecat duminică, imediat după miezul nopții.

Imediat după inaugurare au început să apară primele probleme, iar trenurile au înregistrat deja întârzieri de aproximativ 30 de minute.

"Primul tren a circulat azi-noapte la ora 0:30 și a ajuns bine la aeroport. În această dimineață au fost mici probleme. CFR Infrastructură a transmis deja un comunicat de presă și a anunțat faptul că au existat mici probleme tehnice pentru că modul de transport este acest tip cadențat, adică trenurile se intersectează undeva la jumătatea distanței și sunt obligate să aștepte celălalt tren care pleacă dinspre aeroport spre Gara de Nord. S-au întâmpinat diverse probleme tehnice legate de semnalizare și deja un trena a întârziat deja 30 de minute în această dimineață...Cel mai important este că acoperă orele de vârf. Dacă vii la 12:00 sau 1:00 noaptea, trenul va fi acolo ;i te duce in Gara de Nord doar cu 4 lei. O problem[ este intervalul de succedare, de 40 de minute, adică dacă ai pierdut trenul, următorul este peste 40 de minute. Este un interval un pic cam mare. Ni-l dorim cam de 20-30 de minute. În marile capitale, trenurile pleacă undeva la 10-15 minute", a declarat Ștefan Etveș, realizator B1 TV.

