Primele măsuri în cazul polițiștilor de la Secția 16, acuzați de tortură şi lipsire de libertate: Trei polițiști, arestați. Alți trei, plasați sub control judiciar (VIDEO)

Au fost luate primele măsuri drastice în cazul politiştilor Secției 16, acuzați de tortură şi lipsire de libertate. S-a trecut la arestări şi la punere sub control judiciar, informează B1 TV.

Polițiștii de la Secția 16 din Capitală, acuzați că în urmă cu șase luni au bătut două persoane care le-au atras atenția că nu poartă măști de protecție și-au recunoscut parțial faptele. Astfel, față de trei dintre ei a fost luată măsura arestării preventive pentru 30 de zile, pentru alți trei polițiști a fost dispusă măsura plasării sub control judiciar vreme de 60 de zile, în timp ce pentru un alt polițișt nu a fost luată nicio măsură preventivă.

Deciziile au fost luate de judecătorii de la Tribunalul București, în noaptea de joi spre vineri, la capătul unei ședințe-maraton.

Asta după ce miercuri seară reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București anunțaseră că nouă polițiști de la Secția 16 sunt urmăriți penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, tortură șii complicitate la tortură. Șapte dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, în timp ce alți doi erau plasați sub control judiciar.

