Primele reacții după falsul grosolan din CV-ul directorului Transelectrica. Mircea Coșea: E o instituție strategică, nu o societate de marmeladă / Ministerul Economiei: Nu e sat fără câini (VIDEO)

Niculae Bădălău, ministrul Economiei, a fost în contact direct cu Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, în contextul în care mass-media a descoperit că acesta și-ar fi falsficat CV-ul oficial, afirmând că a absolvit Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universității Politehnica București - lucru dezmințit de instituția de învățământ superior.



„Ministrul a fost în contact direct cu CS al Transelectrica și cu domnul profesor Coșea. Au fost acțiuni de punere supraveghere, vor mai fi, mâine dimineață o să mai fie una. Din dorința de a vă asigura că Transelectrica nu este sat fără câini mai mult am vrut să intervin”, a afirmat Alexandru Macoveiciu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Economiei, în direct pe B1TV, în emisiunea „Bună România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



În aceeași discuție a intervenit și Mircea Coșea, președintele Consiliului de Supraveghere Transelectrica, care a subliniat că „lucrurile sunt foarte grave”, având în vedere că este vorba despre conducerea unei instituții strategice.



„Lucrurile sunt foarte grave din punctul nostru de vedere. O să vă spun și de ce. Transelectrica nu este o societate de făcut marmeladă, deși și aceea este bună. Este una strategică. Dacă ea nu merge, nu avem nici becurile aprinse în casă, nu mai vorbesc de importanța pe care o are, fiind listată la Bursă. Deci orice imagine, care afectează buna desfășurare a activității conduce la scăderea valorii acțiunilor la Bursă”, a explicat Mircea Coșea.



În acest context, preşedintele CS Translectrica a vorbit şi el despre discuţia purtată cu reprezentanţii Ministerului Economiei, relatând câteva din evenimentele zilei de miercuri, petrecute ca urmare a dezvăluirilor din presă.



„Astăzi și la Ministerul Economiei am comunicat domnului ministru acest lucru, și anume că lucrurile sunt foarte complicate pentru că afectează situația economică și imaginea uneia dintre cele ma importante societăți cu capital de stat din România. În consecință, ce s-a hotărât?



Deci, Ministerul Economiei, care până la urmă este deținătorul principal, a făcut deja și a trimis încă o cerere, nu numai la Politehnică, ci și la Ministerul Învățământului, pentru a afla dacă este corect sau nu documentul pe care l-a prezentat. Între timp, domnul director general a mandatat de la Sibiu pe alt membru al grupului de management, ca să conducă până pe 26, numind exact pe cineva care să preia, lucru care nu ne-a prea convenit celor din Consiliu, pentru că persoana nominalizată este venită de puțin timp în grupul de management și nu știm dacă are experiența pentru așa ceva”, a adăugat Mircea Coșea.



Declarațiile celor doi oficiali vin în contextul în care jurnaliștii de la EduPedu l-au prins pe directorul Transelectrica, Marius Dănuț Carașol, cu un fals grosolan trecut în CV-ul oficial. Mai exact, acesta a trecut în documentul oficial că a absolvit Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universității Politehnica București. Universitatea Politehnica din București, lucru infirmat de către instituţia de învăţământ. (Detalii AICI)

