Primele sancțiuni la spitalul din Corabia, unde un bătrân bolnav a fost lăsat să zacă pe holuri (VIDEO)

Au fost date primele amenzi în cazul pacientului de la spitalul din Corabia care a stat pe holurile unității medicale, pe jos, fără să primească ajutor. Medicul de gardă şi asistenta medicală au fost sancționați cu 6.000, respectiv 3.000 de lei, informează B1 TV. DSP Olt a încheiat, luni dimineaţa, controlul efectuat în unitatea medicală, după ce în mediul online au apărut imagini pacientul filmat cerând ajutor și fiind ignorat.

„- Haideţi, că o să vină cineva să vă ia de aici. Staţi de mult aici? Domnu', staţi de mult aici?

- De vreo trei ore.

- De trei ore?

- Uitaţi-vă la mine un pic. Vreţi să vă ajut să vă ridicaţi pe scaun?

- Da.”

