Primele sancțiuni la Spitalul din Sibiu, după dezvăluirile cutremurătoare despre pacienții legați de pat

Prefectura Județului Sibiu a transmis că medicul șef ATI și directorul de îngrijiri au fost amendați cu 12.000 de lei în urma unui control efectuat la Spitalul Județean din Sibiu.

„Pentru nerespectarea procedurii privind contenţia, respectiv lipsa registrului de contenţie şi a acordului informat s-a aplicat sancţiunea contravenţională cu amendă directorului de îngrijiri al unităţii sanitare, conform H.G. nr 857/2011 art 32 lit. k, în valoare de 2.000 de lei. Pentru lipsa parafei medicilor specialişti sau primari în foile de observaţie unde există doar parafa medicului rezident an I sau II, s-a aplicat sancţiune contravenţională cu amendă medicului şef ATI, acesta fiind şi coordonatorul de rezidenţiat, conform H.G. nr 857/2011 art. 30 lit. n, în valoare de 10.000 de lei”, se precizează într-un comunicat de presă al Prefecturii Sibiu.



„Vă informăm că în cursul zilei de luni, 8 martie, în urma apariţiei în spaţiul public a unor informaţii cu privire la pacienţii secţiei ATI - COVID din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, am solicitat prin adresă scrisă Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu să verifice de îndată aspectele semnalate în presă şi să ia toate măsurile care se impun. În urma controlului efectuat de către reprezentanţii Serviciului Control în Sănătate Publică, din cadrul DSP Sibiu, astăzi a fost transmis raportul controlului efectuat, în urma căruia s-au formulat o serie de prescripţii cu termene: procedura de contenţie va fi actualizată conform prevederilor Legii nr. 487/2002 cu modificările şi completările ulterioare, procedură de care va răspunde conducerea unităţii sanitare şi luarea la cunoştinţă de către personalul cu atribuţii la nivelul secţiilor”, se arată în comunicat.



Toate foile de observaţie se vor arhiva în maxim o săptămână şi medicii primari şi specialişti ATI vor supraveghea activitatea medicilor rezidenţi.



„Întocmirea unei proceduri cu privire la trasabilitatea foii de observaţie şi arhivarea acestora cu termene stabilite (de la deces, de la externare, de la transfer etc. până la arhivare) - termen de 7 zile - procedură de care răspunde conducerea unităţii sanitare şi luarea la cunoştinţă de către personalul cu atribuţii la nivelul secţiilor. Medicii primari şi specialişti ATI vor supraveghea activitatea medicilor rezidenţi an I şi II cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare, inclusiv să contraparafeze foile de observaţie - răspunde personalul cu atribuţii. Foile de observaţie vor fi completate la zi cu precizarea corectă în timp a evoluţiei stării de sănătate a pacientului - răspunde medicul curant”, a transmis Prefectura Sibiu.

Dezvăluiri cutremurătoare privind pacienții COVID la Spitalul Județean Sibiu

Reamintim că un medic care a lucrat în secția ATI dedicată pacienților COVID a Spitalului Clinic Județean Sibiu a povestit, sub anonimat, pentru Turnul Sfatului, că bolnavii sunt sedați și legați de paturi.

Ulterior, o fostă asistentă de la secția ATI a vorbit despre practicile unității sanitare, la care au fost supuși pacienții cu COVID.

„Am văzut acolo cum se omoară oameni prin sedare. Mergeau seringile automate. N-am văzut să-și revină nimeni. Lăsam pacientul bine și a doua zi nu-l mai găseam. Mi se spunea că a fost agitat, l-au sedat și a făcut stop, l-au resuscitat, dar, din păcate... La toți pacienții care au fost legați și strânși n-am văzut decât mâini umflate, edeme la picioare", a declarat fosta asistentă pentru Digi24.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au deschis o anchetă in rem pentru omor după dezvăluirile făcute de un medic, sub protecția anonimatului, despre modul în care sunt tratați pacienții COVID-19 la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Sibiu. Statisticile arată că, în ultimele șase luni, mortalitatea în această secție depășește 75%.

