După a doua noapte petrecută la Rahova, Radu Mazăre a fost vizitat în arest. Fiul și mama fostului edil au stat câteva ore la penitenciar. La fel și avocații.

“Sunt o mamă care am un copil într-o situație dificifilă. Este greu de zis! Un minut puneți-vă în locul meu. Este bine, este înconjurat de familie, de dragostea copiilor și a mea, va trece cu bine peste tot", a spus acesta.

Întrebat de ziariști ce alte demersuri mai face apărarea lui Radu Mazăre, fiul acestuia, Răducu, a refuzat să ofere detalii, pe motiv că acestea ar fi confidențiale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.