Două cazuri de COVID-19 au fost confirmate în rândul copiiilor de la o grădiniță privată din Iași. Aceștia sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Totodată alți 26 de copii și 6 angajați ai grădiniței Prințesa Anastasia se află în izolare la domiciliu și momentan cursurile sunt suspendate.

Primul caz a fost contaminat în familie iar al doilea copil a luat COVID-19 de la primul și a fost confirmat marți aseară.

Potrivit reprezentanților grădiniței, unitatea şcolară a luat toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea unor astfel de cazuri. Primul copil infectat cu COVID-19 a intrat în contact, înainte de data de 22 iunie, cu o bunică venită din Suceava. De asemenea, unul dintre părinţi a fost confirmat cu COVID-19. Ulterior, un alt copil din grupă a prezentat simptome și a fost confirmat pozitiv.

Managerul grădiniței a precizat pentru presa locală că părinţii aveau obligaţia, în declaraţia pe propria răspundere, să menţioneze dacă au intrat în contact cu vreun caz suspect de Covid-19.

Reprezentanții grădiniței, pentru B1.RO: "Nu poate fi vorba despre un focar de coronavirus"

Reprezentanții grădiniței Prințesa Anastasia din Iași au explicat pentru B1.RO că nu este vorba despre un focar de coronavirus izbucnit în interiorul grădiniței și au dat asigurări că sunt respectate toate normele sanitare de prevenție. În prezent grădinia este închisă pentru 14 zile, urmând ca DSP să informeze ulterior dacă se impun alte măsuri.

"Nu a izbucnit niciun focar din vina grădiniței. Primul caz este vorba despre o fetiță. Anterior datei de 22 iunie s-a întâlnit cu o bunică venită cu trenul. Se pare că aceasta a venit și a ajuns la familia fetiței răcită. După 22 iunie, fetița a venit la grădiniță până pe 23 iunie, după care nu a mai venit. În weekendul acesta, sâmbătă am vorbit cu mama fetiței, că ar exista o suspiciune pentru că între timp, bunica a fost depistată pozitiv cu COVID-19. S-a făcut anchetă și s-a ajuns că fetița care este înscrisă la noi la grădiniță împreună cu mama și tatăl au intrat în contact cu ea. Tatăl a fost negativ, mama este pozitivă, la fel și fetița. Imediat a fost sunat și DSP-ul care ne-a solicitat să dăm o listă cu toți contacții direcți ai fetiței. Asta am și făcut și am decis închiderea grădiniței. Deja trecuseră șapte zile. Ni se solicitase să mai ținem grădinița închisă șapte zile pentru a trece orice risc. A doua zi s-a închis grădinița, s-a făcut dezinfecție în toată grădinița. Astăzi dimineața a fost confirmat un al doilea caz, la aceeași grupă, adică la grupa fetiței respective. În rest nu avem informații despre un alt caz sau simptom în grădiniță sau doar pe etajul unde au fost contacții direcți. Nu este un focar izbucnit în grădiniță. Noi am rugat părinții să completeze niște declarații în care să ne precizeze dacă au fost sau nu internați, dacă au avut simptome de coronavirus, dacă au intrat în contact cu persoane cu coronavirus. Toți au completat declarațiile", au precizat reprezentanții grădiniței.

Totodată, aceștia mai precizează că au fost luate măsuri speciale de protecție și precizează că părinții la rândul lor trebuie să fie atenți în ceea ce privește prevenirea cazurilor de COVID-19.

"Nu a fost nicio suspiciune la aceștia și chiar i-am rugat în mod expres să aibă mare grijă în afara grădiniței pentru că noi în grădiniță încercăm să gestionăm, avem dezinfectat de mâini, papuci de unică folosință, preșuri la intrare, se face triaj, avem termometru non-contact, părinții intră doar cu mască. Noi încercăm să luăm toate măsurile. Se face dezinfecție de multe ori pe zi. Părinții vin la ore diferite dar trebuie să aibă grijă și ei în afara grădiniței. Este o situație regretabilă. Astăzi a fost găsit un al doilea copilaș, este închisă toată activitatea în următoarele 14 zile și vom vedea de atunci ce se mai întâmplă, ținem legătura cu cei de la DSP să ne informeze ce avem de făcut.", au mai precizat reprezentanții grădiniței.

Regulile pentru redeschiderea grădinițelor

Guvernul României a decis, începând cu data de 15 iunie că grădinițele pot fi deschise cu condiția respectării unei serii de reguli sanitare ce vor trebui în interiorul acestor incinte: