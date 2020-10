Luni seara, după ședința CNSU, secretarul de stat Raed Arafat a precizat că secția de ATI, dedicată pacienților cu COVID-19, din cadrul Spitalului Witting este funcțională,

„Referitor la secția ATI de la Spitalul Witting, primii doi pacienți au ajuns în seara aceasta la ATI la Spitalul Witting, în urma detasării medicilor anesteziști care deja vor activa acolo. Presiunea pe sistemul sanitar este una extrem de importantă. Este o presiune care a adus ieri, 94 de cereri de transfer de pacienți, către alte unități sanitare din sudul țării. Mai multe transferuri pe calea aerului din sudul țării către Mureș, Bihor, Arad, Timișoara, chir către Botoșani. Acest lucru arată că sistemul începe să aibă un impact serios. De aici măsurile pe care le luăm devin extrem de importante, iar colaborarea este la rândul ei importantă”, a declarat Raed Arafat.

La rândul său, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a ținut să le reamintească românilor cât de importantă este respectarea regulilor. „Această pandemie nu se tratează în spitale, ci în prespitale. Aceste restricții impuse vin ca urmare a creșterii transmiterii în comunitate. Transmiterea în comunitatea modifică acel indice pe baza căruia luăm acele măsuri. Restricțiile pot fi amplificate sau retrase în momentul în care avem o transmitere comunitară în scădere”, a adăugat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

