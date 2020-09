Primii kilometri din centura Bacăului, inaugurați în secret de CNAIR. Ştefan Etveş: „Istoria drumului a început în Guvernul Ponta, când niște turci au câștigat contractul, au luat banii și au plecat” (VIDEO)

CNAIR a dat drumul în mare secret la primii kilometri din centura Bacăului. Este vorba despre controversata variantă ocolitoare a oraşului. Ştefan Etveş, jurnalist B1 TV și realizatorul emisiunii ”Drumurile noastre”, a explicat traseul sinuos al acestei investiții. „Istoria ei a început în Guvernul Victor Ponta, când niște turci au câștigat contractul, au luat banii și au plecat”. Potrivit jurnalistului, Compania de drumuri ar fi trebuit să deschidă această centură încă din mai - iunie. Centura Bacăului are 30 de kilometri, din care o parte e la profil de autostradă, iar cealaltă e construită ca drum național. Etveş a remarcat apoi o coincidență extraordinară: 23-24 de kilometri de drumuri urmează să fie inaugurați fix în septembrie, lună de alegeri.

„Această centură controversată... istoria ei a început în Guvernul Victor Ponta, când niște turci au câștigat contractul, au luat banii și au plecat. S-a relicitat în 2017, s-a terminat contractul în 2019, în luna martie au început lucrările și această centură, practic o parte din ea e gata din luna mai-iunie. Din cei aproximativ 30 de kilometri de centură, undeva între 16 și 20 sunt la profil de autostradă, iar 7,5 kilometri sunt construiți ca drum național.

Compania de drumuri ar fi trebuit să deschidă această centură încă din luna mai - iunie. Surprinzător, am aflat în această dimineață că, în mare secret, au deschis cei 7,5 kilometri de drum național, parte din centura Bacău.

Practic, românii care traversează municipiul Bacău pentru a merge în Iași, Suceava, în partea de nord a țării a Moldovei nu vor mai fi nevoiți să intre și să parcurgă tot municipiul Bacău pentru a ajunge în partea de nord.

Mie mi se pare foarte interesant de ce au ținut secret acest lucru, că noi, în emisiunea ”Drumurile noastre”, am ajuns acolo printre primii, ne-am plimbat pe centură și am și găsit un concurs de biciclete acolo. Vă aduceți aminte, în 2019, Viorica Dăncilă s-a plimbat pe șantier. Dânsa a avut dreptate: prima dată au circulat bicicliștii pe centura Bacău, nu șoferii”, a afirmat jurnalistul B1 TV Ştefan Etveş.

