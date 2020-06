Primul bebeluș din România născut cu noul coronavirus, la Maternitatea din Sibiu. Mama sa, o femeie de 26 de ani, a fost diagnosticată încă de când era însărcinată

Primul copil născut cu noul coronavirus a fost adus pe lume la Maternitatea din Sibiu. Mama bebelușului este o tânără de 26 de ani, confirmată cu Covid-19. Nașterea a avut loc în condiții speciale. Atât femeia, cât și copilul au o stare generală bună, spun medicii.

Primul nou-născut pozitiv cu Covid-19 s-a născut la Sibiu

Un copil s-a născut cu noul coronavirus la Maternitatea din Sibiu, mama sa, o femeie de 26 de ani, fiind diagnosticată încă de când era însărcinată. Medicii au asistat în 11 iunie la nașterea copilului. Ambii au primit rezultate pozitive la prima testare, a precizat pentru StirideSibiu reprezentantul Prefecturii Sibiu, Andreea Șetfan. Ulterior, la al doilea test, bebelușul a ieșit negativ.

Pentru a putea fi externat, este nevoie de două teste teste negative în interval de minim 24 ore.

Cei doi sunt în stare bună și tratați pe secții diferite ale spitalului.StirideSibiu

”În prezent copilul este internat în cadrul secției de Neonatologie, izolat și sub supraveghere și îngrijire corespunzătoare, iar mama este internată în cadrul secției Boli Infecțioase, sub supraveghere și tratament specific. Pentru externare este nevoie de 2 teste negative in interval de minim 24 ore. În prezent ambii pacienți au o stare generala bună, așteptând rezultatele testelor”, a mai precizat Andreea Ștefan.

Un alt copil de doar 2 săptămâni a fost tratat cu succes la începutul pandemiei de medicii de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. La nivelul județului Sibiu, pana în prezent au fost confirmate 558 de persoane, dintre care 36 de copii.





Numărul cazurilor de Covid-19 în județul Sibiu









Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, că de la începutul epidemiei de Covid-19, în județul Sibiu au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus 558 de persoane.

La nivelul întregii țări, bilanțul total al persoanelor confirmate cu noul coronavirus ajunge la 22.415. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până marți, 1437 persoane diagnosticate cu infecție cu Covid-19 au decedat.

În ultimele 24 de ore au fost confirmate 250 de noi cazuri de Covid-19 și au fost înregistrare și 10 decese. Este vorba despre 7 bărbați și 3 femei Toate persoanele decedate sufereau de multiple comorbidități.

La terapie intensivă, în acest moment, sunt internați 173 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.407 persoane. Alte 86.122 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 573.638 de teste.

Care e situația noului coronavirus în celelalte șudețe ale țării: Alba 414, Arad 705, Argeș 375, Bacău 573, Bihor 659, Bistrița-Năsăud 434, Botoșani 908, Brașov 1.051, Brăila 93, Buzău 336, Caraș-Severin 112, Călărași 136, Cluj 611, Constanța 316, Covasna 248, Dâmbovița 372, Dolj 255, Galați 693, Giurgiu 248, Gorj 175, Harghita 220, Hunedoara 640, Ialomița 401, Iași 743, Ilfov 628, Maramureș 122, Mehedinți 157, Mureș 702, Neamț 929, Olt 133, Prahova 176, Satu Mare 66, Sălaj 107, Sibiu 558, Suceava 3.808, Teleorman 150, Timiș 511, Tulcea 166, Vaslui 165, Vâlcea 39, Vrancea 787. Lista e completată de cele 2.437 din Capitală și cele 34 cu proveniență neprecizată.

Români diagnosticați cu Covid-19 sunt și în afara țării. Potrivit autorităților, 3.393 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus. Dintre aceștia, 1.885 sunt în Italia, 561 în Spania, 107 în Franța, 681 în Germania, 97 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia și Suedia.