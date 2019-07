Primul dialog LIVE TV - YOUTUBE . Tudor Barbu a discutat cu Imogen, tânărul asaltat de copii și salvat de poliție, la Buzău (VIDEO)

Primul dialog LIVE TV - YOUTUBE. Realizatorul emisiunii 'Se întâmplă acum' a stat de vorbă cu Imogen, vlogger-ul fenomen din România

Tânărul a declarat, miercuri, în exclusivitate pentru B1 TV, că principalul său scop este de a-i învăța pe copii să nu se dogheze, să meargă la școală, să găsească o prietenie în relația cu părinții, și că incidentul de la Buzău, unde a fost scos din mijlocul a mii de fani cu ajutorul poliției, a fost unul neașteptat.

